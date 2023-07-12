К пострадавшим туристам в Северной Осетии летит вертолет

Опубликовано: 12:58, 12 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт МЧС России

В Северной Осетии эвакуируют с помощью вертолета группу туристов, пострадавшую во время похода в горы. Борт уже вылетел за ними.

Вертолет МЧС России эвакуирует альпинистов, пострадавших в результате падения на перевале Комлагат. Об этом информирует ГУ МЧС по Северной Осетии.

"Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел за пострадавшими на перевал в Северной Осетии. В районе села Гизель на борт поднялись двое спасателей МЧС России"

– МЧС республики

Отмечается, что борт прибудет за туристами уже в самое ближайшее время.

ЧП на горном перевале

В понедельник группа альпинистов, состоящая из шести человек, двигалась по перевалу Комлагат. В какой-то момент трое из них скатились на 300 метров вниз, получив различные травмы. На поиски путешественников направили усиленную группу МЧС. Накануне спасатели добрались до них и разбили там лагерь для ночлега. Состояние пострадавших удовлетворительное, им была оказана первая помощь.