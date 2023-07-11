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Спасатели нашли живыми сорвавшихся с горы туристов в Северной Осетии

Спасатели нашли живыми сорвавшихся с горы туристов в Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Менее 500 метров отделяет спасателей от туристов, которые во время похода в Северной Осетии сорвались со склона на горном перевале Комлагат. Туристы живы, но сильно пострадали.

Сотрудники североосетинского МЧС в данный момент заняты спасением туристов, сорвавшихся со склона накануне. Чтобы добраться до пострадавших, нужно преодолеть 500 м.

"Спасатели на подходе к пострадавшим на перевале Комлагат в Северной Осетии. Остается преодолеть перепад в 500 метров. По рации спасатели держат связь с руководителем тургруппы. С его слов, альпинисты живы, но серьезно травмированы"

– ГУМЧС РФ по Северной Осетии

ЧП произошло вчера: шестеро туристов двигалась по перевалу, половина команды сорвалась, на триста метров скатились они по леднику, и оказались на северном склоне.

Найти пострадавших удалось по геолокации. В операции по спасению принимают участие около 40 человек.

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