РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

На Северную Осетию надвигаются ливни с градом

На Северную Осетию надвигаются ливни с градом
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Северную Осетию накроют ливни с градом, сопровождающиеся шквалистым ветром. Такая погода будет сохраняться в течение нескольких дней.

В субботу утром в Северной Осетии было объявлено штормовое предупреждение. Об этом заявили в ГУ МЧС России по республике.

Синоптики предупреждают, что в течение четырех дней в регионе будут идти дожди, сопровождающиеся грозой и градом.

"8-11 июля местами по территории Республики Северная Осетия - Алания ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с"

– говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что из-за этого вода в водоемах может достичь опасных отметок, а в горах возможны небольшие сели.

На Северную Осетию надвигается 38-градусная жара

На Северную Осетию надвигается 38-градусная жара

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1155 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version