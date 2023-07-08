На Северную Осетию надвигаются ливни с градом

Северную Осетию накроют ливни с градом, сопровождающиеся шквалистым ветром. Такая погода будет сохраняться в течение нескольких дней.
В субботу утром в Северной Осетии было объявлено штормовое предупреждение. Об этом заявили в ГУ МЧС России по республике.
Синоптики предупреждают, что в течение четырех дней в регионе будут идти дожди, сопровождающиеся грозой и градом.
"8-11 июля местами по территории Республики Северная Осетия - Алания ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с"
– говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что из-за этого вода в водоемах может достичь опасных отметок, а в горах возможны небольшие сели.