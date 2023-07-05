На Северную Осетию надвигается 38-градусная жара

Опубликовано: 14:58, 5 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

МЧС предупредило жителей Северной Осетии о 38-градусной жаре. В регионе также продолжает действовать штормовое предупреждение из-за ливней.

В Северной Осетии в ближайшие несколько дней ожидается сильная жара. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по региону.

Там отметили, что с сегодняшнего дня и до 7 июля включительно столбики термометров в степных районах республики достигнут отметки в 38 градусов.

В то же время в регионе по-прежнему действует штормовое предупреждение, объявленное накануне в связи с ожидающимися ливнями.