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На Северную Осетию надвигается 38-градусная жара

На Северную Осетию надвигается 38-градусная жара
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
МЧС предупредило жителей Северной Осетии о 38-градусной жаре. В регионе также продолжает действовать штормовое предупреждение из-за ливней.

В Северной Осетии в ближайшие несколько дней ожидается сильная жара. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по региону.

Там отметили, что с сегодняшнего дня и до 7 июля включительно столбики термометров в степных районах республики достигнут отметки в 38 градусов.

В то же время в регионе по-прежнему действует штормовое предупреждение, объявленное накануне в связи с ожидающимися ливнями.

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