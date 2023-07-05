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Пропавший на Казбеке альпинист связался со спасателями из Грузии

Пропавший на Казбеке альпинист связался со спасателями из Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Альпинист из Самарской области, который пропал при восхождении на Казбек в Северной Осетии в воскресенье вечером, вышел на связь с территории Грузии.

Самарский альпинист, которого спасатели искали на горе Казбек в Северной Осетии со 2 июля, внезапно вышел на связь из Грузии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

"Супруга скалолаза подтвердила, что он сейчас на склоне на территории Грузии. Также мужчине удалось связаться с пограничниками Грузии, которым он сказал, что находится около реки. Теперь они устанавливают его точное месторасположение", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Поисково-спасательные работы на российской стороне Казбека, которые были приостановлены накануне вечером из-за непогоды, завершены, спасатели начали спуск на равнину.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", о пропаже альпиниста стало известно в воскресенье вечером, находясь в составе группы из трех человек, он отстал от остальных и так и не дошел до контрольной точки на высоте 3,5 тыс м при восхождении на Казбек. Все это время его искали две группы спасателей МЧС и вертолет.

Пропавшего в горах Северной Осетии альпиниста ищет еще одна группа спасателей

Пропавшего в горах Северной Осетии альпиниста ищет еще одна группа спасателей

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