Пропавший на Казбеке альпинист связался со спасателями из Грузии

Опубликовано: 15:07, 5 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Альпинист из Самарской области, который пропал при восхождении на Казбек в Северной Осетии в воскресенье вечером, вышел на связь с территории Грузии.

Самарский альпинист, которого спасатели искали на горе Казбек в Северной Осетии со 2 июля, внезапно вышел на связь из Грузии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

"Супруга скалолаза подтвердила, что он сейчас на склоне на территории Грузии. Также мужчине удалось связаться с пограничниками Грузии, которым он сказал, что находится около реки. Теперь они устанавливают его точное месторасположение", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Поисково-спасательные работы на российской стороне Казбека, которые были приостановлены накануне вечером из-за непогоды, завершены, спасатели начали спуск на равнину.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", о пропаже альпиниста стало известно в воскресенье вечером, находясь в составе группы из трех человек, он отстал от остальных и так и не дошел до контрольной точки на высоте 3,5 тыс м при восхождении на Казбек. Все это время его искали две группы спасателей МЧС и вертолет.