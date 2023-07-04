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Пропавшего в горах Северной Осетии альпиниста ищет еще одна группа спасателей

Пропавшего в горах Северной Осетии альпиниста ищет еще одна группа спасателей
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодня утром в предгорье Казбека в Северной Осетии возобновились поиски пропавшего альпиниста - теперь его будут искать две группы спасателей.

Пропавшего на горе Казбек в Северной Осетии альпиниста сегодня начала искать еще одна группа спасателей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС республики.

"Группа высадилась на Казбекское плато, расположенное на высоте 4200 м. Пешая группа спасателей продолжает восхождение. Сегодня в пять утра она выдвинулась со стоянки, расположенной на высоте 3100 м. Далее спасатели продолжат поиски пропавшего альпиниста двумя группами", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Известно, что пропавший альпинист прибыл из Самарской области, его видели на отметке примерно в 4900 м спортсмены из Перми, также совершавшие восхождение на вершину.

О его пропаже стало известно в воскресенье вечером, находясь в составе группы из трех человек, он отстал от остальных и так и не дошел до контрольной точки на высоте 3,5 тыс м.

На поиски пропавшего на горе Казбек альпиниста отправился вертолет 

На поиски пропавшего на горе Казбек альпиниста отправился вертолет 

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