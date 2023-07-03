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На поиски пропавшего на горе Казбек альпиниста отправился вертолет 

На поиски пропавшего на горе Казбек альпиниста отправился вертолет 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Северной Осетии продолжают искать пропавшего там альпиниста. В понедельник к поискам подключили вертолет.

К поискам альпиниста, потерявшегося в воскресенье в горах Северной Осетии, подключили вертолет. Об этом рассказали сегодня в ГУ МЧС по региону. 

"При помощи (вертолета – прим. ред.) спасатели Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России проведут аэровизуальное обследование склона горы от высоты 3,5 тыс метров до вершины", - сообщает ведомство. 

В поисковой операции участвуют десятки спасателей и несколько единиц техники. 

Накануне сообщалось, что трое альпинистов совершали восхождение на гору Казбек. В какой-то момент один из них отстал от группы и не пришел в назначенное место.

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