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Альпинист пропал на горе Казбек в Северной Осетии

Альпинист пропал на горе Казбек в Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Альпинист пропал на горе Казбек. На место выдвинулась группа спасателей.

Поиски пропавшего альпиниста ведутся на горе Казбек, проинформировали в ГУ МЧС по республике.

«Спасатели Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда проводят поисково-спасательную операцию на горе Казбек. При восхождении на гору Казбек до контрольной точки на высоте 3 500 м не дошел альпинист, который совершал восхождение в составе группы из трех человек»

– МЧС по Северной Осетии

Уточняется, что к спасателям обратился один из участников восхождения, который рассказал, что его товарищ не появился в назначенном месте.

К поисково-спасательным работам привлечены шесть сотрудников экстренного ведомства.

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