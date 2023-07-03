Альпинист пропал на горе Казбек в Северной Осетии

Альпинист пропал на горе Казбек. На место выдвинулась группа спасателей.
Поиски пропавшего альпиниста ведутся на горе Казбек, проинформировали в ГУ МЧС по республике.
«Спасатели Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда проводят поисково-спасательную операцию на горе Казбек. При восхождении на гору Казбек до контрольной точки на высоте 3 500 м не дошел альпинист, который совершал восхождение в составе группы из трех человек»
– МЧС по Северной Осетии
Уточняется, что к спасателям обратился один из участников восхождения, который рассказал, что его товарищ не появился в назначенном месте.
К поисково-спасательным работам привлечены шесть сотрудников экстренного ведомства.