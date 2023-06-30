Российские спортсмены будут тренироваться в Приэльбрусье

Опубликовано: 21:46, 30 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Часть инфраструктуры Приэльбрусья будет оборудована для тренировок российских спортсменов, участвующих в международных соревнованиях по зимним видам спорта – для этого будут построены канатная дорога, а также новые объекты для тренировок лыжников, сноубордистов, конькобежцев и биатлонистов.

Инфраструктуру Приэльбрусья в Кабардино-Балкарии в кратчайшие сроки адаптируют для тренировок сборных команд России по зимним видам спорта, сообщили сегодня представители федераций России по зимним видам спорта на совещании под председательством замминистра спорта РФ Азата Кадырова.

"Мы будем закрывать вопросы, связанные с горнолыжным спортом, фристайлом, сноубордом. Также нужно создавать условия для высокогорной подготовки в циклических видах спорта (конькобежный спорт, шорт-трек, лыжные гонки, биатлон) на других высотах в районе 2 тыс м над уровнем моря", - пояснил замминистра, передает ТАСС.

В процессе строительства будет использована и уже имеющаяся инфраструктура - гостиничный фонд, транспорт и инженерные сооружения. Все это можно достроить в рамках действующих госпрограмм, все будет проработано в максимально короткое время, заверил заместитель министра.

"Будем изучать возможности привлечения ресурсов нацпроекта по туризму, госпрограммы по физкультуре и спорту, программы по развитию Северного Кавказа"

- Азат Кадыров

Власти региона намерены подходить к пожеланиям и требованиям каждой федерации комплексно, подготовив предложения для них о том, как создать как минимум оптимальные условия для полноценных тренировок, - прокомментировал председатель правительства Кабардино-Балкарии Алий Мусуков.

"Мы хотим, чтобы курорт стал круглогодичным и универсальным не только для туристов, но и для детей, спортсменов, для всех категорий"

- Алий Мусуков

Результатом работ станет инфраструктура для тренировок лыжников, сноубордистов, конькобежцев, биатлонистов. Это кресельная канатная дорога, расширение зон катания до 35-40 трасс, сноу-парк, кроссовая дорожка, современный каток с бассейном, закольцованная лыжероллерная трасса и стадион для биатлона.