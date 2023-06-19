Новости курорта "Эльбрус" - к 2024 году появятся новые трассы и канатки

Опубликовано: 14:10, 19 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Новые трассы, две новые канатки и возможность круглогодичного катания - в Кабардино-Балкарии поделились планами по развитию курорта "Эльбрус" в 2023 году.

О развитии горнолыжного курорта "Эльбрус" рассказал глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

"В этом году продолжится строительство новой зоны катания в районе обсерватории. К 2024 году планируется построить две канатные дороги кресельного и гондольного типа и увеличить зону катания на 6,2 км"

– Казбек Коков

Курорт находится на территории национального парка "Приэльбрусье", на данный момент на "Эльбрусе" создано около 15 км трасс для лыжников и сноубордистов, а также несколько канатных дорог.

Обновления на курорте Эльбрус

"Эльбрус" может стать горнолыжным курортом с возможностью катания почти круглый год - количество снежных пушек увеличится в десять раз. Они буду установлены на трассах Кругозор-Азау и Мир-Кругозор. Сегодня трассы работают с конца октября по июль. Новые системы искусственного оснежения позволят сделать сезон катания еще более продолжительным.

Для развития туристической локации привлекаются инвесторы. В планах создание на горном курорте парка для активного отдыха - в нем обещают установить горные качели, построить каток, скалодром и веревочный парк. Также появятся спортивные площадки и променад. В целом ведется благоустройство курорта.

Глава региона уточнил в интервью "Интерфаксу", что к следующему году общий объем вложений в курорт "Эльбрус" превысит 15 млрд рублей, а в ближайшие годы достигнет 23 млрд рублей.