Искусственный снег позволит дольше кататься на курорте "Эльбрус"

Опубликовано: 22:26, 26 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Гости курорта "Эльбрус" скоро не будут зависеть от погоды. Создаваемая система искусственного оснежения позволит готовить трассы даже при отсутствии снегопадов.

Новая система оснежения будет создана на горнолыжном курорте "Эльбрус" до 2025 года, рассказали в компании Кавказ.РФ.

Договор уже заключен. На создание системы будет потрачено 1,3 млрд рублей. Работы стартуют летом.

Вода в систему будет поступать из реки Баксан в снежные пушки, которые разместят на склонах Эльбруса на трассах:

Кругозор - Азау,

Мир - Кругозор.

Пушек станет больше в 10 раз - их количество достигнет 200.

"При первом устойчивом минусе мы сможем готовить нижние трассы, не дожидаясь обильных снегопадов. У нас и так самый продолжительный горнолыжный сезон на Кавказе, с октября-ноября и до лета. С дополнительными снежными пушками мы совсем перестанем зависеть от погоды - сезон станет более предсказуемым"

замгендиректора Кавказ.РФ Хиса Беккаев