Жителей Северной Осетии предупредили о ливнях и граде

Опубликовано: 17:48, 4 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Северной Осетии во вторник вечером и в среду будут идти сильные дожди, сопровождаемые шквалистым ветром. В связи с этим МЧС объявило на территории республики штормовое предупреждение.

В Северной Осетии объявлено штормовое предупреждение. Об этом информирует 4 июля ГУ МЧС региона.

Согласно информации, во вторник вечером и в течение суток 5 июля в республике местами будут идти сильные дожди. В ведомстве также предупреждают о граде и шквалистом ветре до 25 метров в секунду.

В МЧС акцентируют внимание на том, что из-за ливней уровень воды в водоемах может подняться до опасных отметок. Кроме того, в горных районах существует вероятность образования небольших селей.