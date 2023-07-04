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Жителей Северной Осетии предупредили о ливнях и граде

Жителей Северной Осетии предупредили о ливнях и граде
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Северной Осетии во вторник вечером и в среду будут идти сильные дожди, сопровождаемые шквалистым ветром. В связи с этим МЧС объявило на территории республики штормовое предупреждение.

В Северной Осетии объявлено штормовое предупреждение. Об этом информирует 4 июля ГУ МЧС региона.

Согласно информации, во вторник вечером и в течение суток 5 июля в республике местами будут идти сильные дожди. В ведомстве также предупреждают о граде и шквалистом ветре до 25 метров в секунду.

В МЧС акцентируют внимание на том, что из-за ливней уровень воды в водоемах может подняться до опасных отметок. Кроме того, в горных районах существует вероятность образования небольших селей.

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