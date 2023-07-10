Спасатели ищут в горах Северной Осетии сорвавшихся туристов

Опубликовано: 20:33, 10 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В горах Северной Осетии очередное ЧП – со склона горы совались трое из шестерых туристов, которые шли по маршруту через Архонский перевал к Кармадону и Казбеку.

Сегодня вечером большой группе североосетинских спасателей из 13 человек пришлось экстренно выдвинуться в горы на поиски троих туристов, сорвавшихся с горного склона в Алагирском районе республики, сообщило ГУ МЧС РФ по региону.

"В… в дежурную смену ЦУКС от оперативного дежурного Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда поступило сообщение о том, что в районе селения Бад трое туристов сорвались со склона. О происшествии сообщил руководитель тургруппы, рассказавший, что группа из шести человек двигалась по маршруту Мизур - перевал Архонский - В. Фиагдон - Кармадон - Казбек - Чми"

- Telegram-канал ГУ МЧС России по РСО-Алания

Травмированных туристов ищут две группы, одна из которых начала восхождение со стороны селения Нар, а другая ушла в горы со стороны селения Верхний Мизур, - рассказал заместитель начальника отряда Руслан Плиев.

Шансы найти туристов довольно высоки - спасателям удалось получить их геолокацию, несмотря на проблемы с связью. Теперь известно, что туристы упали с гребня перевала Комлагат и скатились по леднику на триста метров вниз, сейчас они находятся на его северном склоне.