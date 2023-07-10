В Абхазии россиянку унесло рекой

Опубликовано: 16:08, 10 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Москвичка пропала в Абхазии во время непогоды. Туристку ищут сотрудники МЧС. Сообщается, что ее унесло течением реки.

В Абхазии спасатели заняты поиском туристки из России, женщина пропала без везти накануне.

Супружеская пара из Москвы приехала в Абхазию на отдых, отпуск провести они решили в Гудаутском районе, в селе Агараки. Во время мощного ливня, как сообщают очевидцы, река Бзыбь унесла туристку течением.

Напомним, в результате непогоды на востоке Абхазии подтоплены сотни домов, повреждена железная дорога, сели затруднили передвижение в некоторых районах. Ущерб еще предстоит подсчитать.

В понедельник и вторник сохраняется угроза новых ливней.