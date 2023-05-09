Вершина Европы обрела Знамя Победы

Опубликовано: 17:54, 9 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На Эльбрусе сегодня появилось Знамя Победы – его в память о советских воинах-освободителях на высшем уровне Европейского континента воздвигли кабардино-балкарские спасатели вместе со спасателями Донбасса.

На высочайшем пике Европейского континента – на Эльбрусе – по случаю 78-летия Великой Победы было воздвигнуто Знамя Победы. Знамя доставили на высоту 5,642 км и установили эксперты Эльбрусского ВПСО МЧС РФ совместно со спасателями из Донецка и Луганска.

Представители ВПСО подчеркнули, что Знамя Победы было поднято на главную высоту Европы в память о советских воинах-освободителях, павших на фронтах сражений с нацистской угрозой в годы Великой Отечественной войны.

Нальчик отпраздновал День Победы возложением венков к мемориалу "Вечный огонь славы" и монументу военным медикам в ГКБ №1, а также скачками на городском ипподроме с призовым фондом в почти 1,5 млн рублей.