Верхний Ларс сейчас: возобновлено движение легковых машин

После расчистки дорожного полотна от снега легковым автомобилям разрешили ездить по дороге, которая ведет к КПП "Верхний Ларс". При этом фурам пользоваться дорогой пока запрещается.

Легковые автомобили снова могут пользоваться дорогой, ведущей к контрольно-пропускному пункту "Верхний Ларс". Об этом рассказали 7 февраля в Департаменте автомобильных дорог Грузии.

Движение было восстановлено после расчистки дорожного покрытия от снега. При этом крупногабаритным машинам пользоваться дорогой пока запрещено.

В департаменте уточнили, что в настоящее время движение на участке Гудаури-Коби осуществляется искличительно через лавинозащитные тоннели. За процессом наблюдают сотрудники патрульной полиции.