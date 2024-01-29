Вестник Кавказа
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Верхний Ларс сейчас: возобновлено движение легковых машин

Фура
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
После расчистки дорожного полотна от снега легковым автомобилям разрешили ездить по дороге, которая ведет к КПП "Верхний Ларс". При этом фурам пользоваться дорогой пока запрещается.

Легковые автомобили снова могут пользоваться дорогой, ведущей к контрольно-пропускному пункту "Верхний Ларс". Об этом рассказали 7 февраля в Департаменте автомобильных дорог Грузии.

Движение было восстановлено после расчистки дорожного покрытия от снега. При этом крупногабаритным машинам пользоваться дорогой пока запрещено.

В департаменте уточнили, что в настоящее время движение на участке Гудаури-Коби осуществляется искличительно через лавинозащитные тоннели. За процессом наблюдают сотрудники патрульной полиции.

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