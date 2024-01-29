Транскам сегодня: дорога закрыта для большегрузов

Легковые автомобили снова могут проезжать по Транскаму. Движение большегрузов в настоящее время ограничено.

На Транскавказской автомагистрали завершили работы по расчистке снега. Об этом рассказали в управлении МЧС России по Северной Осетии.

В настоящее время движение по дороге разрешено практически всем видам транспортных средств. Исключение составляют крупногабаритные автомобили.

"Разрешено движение всех видов автотранспортных средств, за исключением большегрузного автотранспорта на участке населенный пункт Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 11:00 мск 7 февраля"

– пресс-служба управления

Сегодня с раннего утра дорога была недоступна для проезда.