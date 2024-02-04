Верхний Ларс открыт для большегрузов

Движение грузовиков между Россией и Грузией восстановлено. На сутки закрывался участок дороги Гудаури - Коби.
Проезд грузового транспорта открыт на Военно-Грузинской дороге.
"В результате проведенных очистительных работ движение прицепного и полуприцепного автотранспорта по участку Гудаури - Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета - Степанцминда - Ларс восстановлено"
– департамент автодорог Грузии
Дорога была закрыта в течение суток - с утра 3 по утро 4 февраля, в горах была метель. Для легкового транспорта дорога не закрывалась.