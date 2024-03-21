"Верхний Ларс" открыли для автобусов и легковушек

Для легковых машин и автобусов открыли Военно-Грузинскую дорогу. Движение разрешено в обоих направлениях с 13:45. Ранее "Верхний Ларс" закрыли для всех видов транспорта.

Пресс-служба МЧС по Северной Осетии сообщило об открытии Военно-Грузинской дороги для легковых автомобилей и автобусов.

Движение было разрешено после расчистки дорожного полотно на территории Грузии, а также с возможностью обеспечения безопасного проезда машин и с учетом рекомендаций погранполиции.

Ведомство отмечает, что движение разрешено в обоих направлениях с 13:45 по московскому времени 23 марта.

Ранее движение всех видов транспорта на "Верхнем Ларсе" было приостановлено с 19:50 пятницы из-за неблагоприятных погодных условий.