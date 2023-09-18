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Венгрия может отклонить заявку Швеции в НАТО

Флаг НАТО
© Фото: Динара Хаирова
Путь Швеции в НАТО продолжает быть тернистым. Турция отказывается ратифицировать заявку в связи с сожжениями Корана и террористической ситуацией. Венгрия возмущена шведским учебным фильмом об упадке демократии в стране.

Стоит ли Венгрии одобрять заявку Швеции в НАТО? Спикер венгерского парламента Ласло Кёвер имеет сомнения на этот счет, о чем он сообщил в эфире телеканала HirTV.

"Не уверен, что нам надо за это голосовать. Я думаю, что нам не нужен союзник, который имеет такое мнение о нас и нашем патриотизме, какое отражает этот маленький фильм. Так что же мы ищем в союзничестве? Значит, кто-то не на своем месте"

– спикер парламента Венгрии

Шведским школьникам на уроках показывают фильм, согласно которому демократия в Венгрии в последние годы находится в упадке.

Ранее с предупреждение о том, что такие учебные материалы не способствуют тому, чтобы Венгрия ратифицировала шведскую заявку в альянс, заявил глава МИД страны Петер Сийярто.

Отметим, что премьер Венгрии Виктор Орбан говорит о поддержке страной присоединения Швеции к НАТО, но в парламенте Венгрии неоднозначно относятся к этому вопросу.

Стокгольм ждет одобрения от двух стран Североатлантического альянса - Венгрии и Турции, остальные члены НАТО уже ратифицировали заявку.

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