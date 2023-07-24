Швеции на пути к НАТО придется подождать решения турецкого парламента

Опубликовано: 20:50, 24 июл 2023 (UTC+3 MSK)

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Парламент Турции рассмотрит заявку Швеции на вступление в НАТО, однако случится это только в октябре, когда турецкие депутаты вернутся с летних каникул, сообщил сегодня президента страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий парламент сможет рассмотреть заявку Швеции на вступление в НАТО не ранее октября, заявил сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Когда парламент возобновит работу (в октябре после летнего перерыва - ред.), мы сделаем все необходимое, и депутаты рассмотрят заявку Швеции. Окончательное решение - за депутатами"

- Реджеп Тайип Эрдоган

После заседания турецкого кабинета министров Эрдоган выступил с обращением, в котором еще раз напомнил, что Анкара четко озвучила Стокгольму, чего она ожидает от шведских властей в плане борьбы с терроризмом и исламофобией, передает РИА Новости.

Помимо этого турецкий лидер напомнил, что Турция еще не одобрила членство Швеции в НАТО, а лишь согласилась начать свое участие в этом процессе.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал со ссылкой на турецкие СМИ о том, что парламент страны может одобрить заявку Швеции на участие в Североатлантическом альянсе уже во второй декаде июля.