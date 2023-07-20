Вступление Турции в ЕС зашло в тупик

Опубликовано: 13:35, 20 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Из-за неисполнения Анкарой требований Европейского союза, процесс вступления Турции в ЕС зашел в тупик, однако страны-участницы Евросоюза должны поддерживать конструктивный диалог с турецким руководством.

Переговоры по вступлению Турции в Европейский союз зашли в тупик, констатировала глава МИД Германии Анналена Бербок. По ее словам, это произошло вследствие игнорирования турецкой стороной основных требований ЕС.

"И то, что перспективы присоединения, процессы и прогресс в отношении Турции в последние годы не только зашли в тупик, но и, я бы сказала, оказались глубоко замороженными, объясняется тем, что основные главы, которые необходимы для этих переговоров - верховенство закона, защита прав человека - не только не реализованы, но и далеки от этого"

– Анналена Бербок

Министр подчеркнула, что, несмотря на имеющиеся разногласия, Евросоюз должен поддерживать конструктивный диалог с Анкарой, так как Турция – стратегически важный сосед Евросоюза.