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Вступление Турции в ЕС зашло в тупик

Вступление Турции в ЕС зашло в тупик
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Из-за неисполнения Анкарой требований Европейского союза, процесс вступления Турции в ЕС зашел в тупик, однако страны-участницы Евросоюза должны поддерживать конструктивный диалог с турецким руководством.

Переговоры по вступлению Турции в Европейский союз зашли в тупик, констатировала глава МИД Германии Анналена Бербок. По ее словам, это произошло вследствие игнорирования турецкой стороной основных требований ЕС.

"И то, что перспективы присоединения, процессы и прогресс в отношении Турции в последние годы не только зашли в тупик, но и, я бы сказала, оказались глубоко замороженными, объясняется тем, что основные главы, которые необходимы для этих переговоров - верховенство закона, защита прав человека - не только не реализованы, но и далеки от этого"

 – Анналена Бербок

Министр подчеркнула, что, несмотря на имеющиеся разногласия, Евросоюз должен поддерживать конструктивный диалог с Анкарой, так как Турция – стратегически важный сосед Евросоюза.

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