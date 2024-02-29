Вашингтон согласился работать с Анкарой над диалогом Баку-Ереван

Одной из важных тем дискуссий в ходе VII встречи Стратегического механизма Турецкая Республика - США стали перспективы заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Согласно официальному коммюнике встречи, турецкая и американская стороны договорились объединить усилия по соблюдению баланса в процессе армяно-азербайджанского урегулирования.
Напомним, что американо-турецкий Стратегический механизм заседал в четверг и пятницу под руководством главы МИД Турции Хакана Фидана и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позднее Фидан и Блинкен провели переговоры тет-а-тет.
В документе по итогам заседаний сказано, что контакты между дипломатами из Вашингтона и Анкары были открытыми и нацеленными на диалог по стратегической проблематике. В том числе стороны обсуждали возможности для стабилизации мира на Южном Кавказе.
"По Южному Кавказу Блинкен и Фидан обязались работать вместе над продвижением сбалансированного и прочного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией и согласились, что это будет способствовать региональной стабильности, сотрудничеству и благосостоянию"
– коммюнике VII заседания Стратегического механизма Турция-США