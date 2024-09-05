В туризм Ставрополья вложили почти 6 млрд рублей

Благодаря инвесторам Ставропольский край получил и использовал почти 6 млрд рублей на реализацию проектов строительства отелей, гостиниц и санаториев. Наиболее масштабные планы осуществили в Кисловодске и Пятигорске.

На развитие туристической отрасли Ставрополья инвесторы потратили порядка 6 млрд рублей с начала этого года. Более десяти инвестиционных проектов в гостиничной, курортной и санаторной сферах было реализовано на территории региона, рассказал глава Минтуризма Ставропольского края Андрей Толбатов.

"За первые полгода 2024 года на территории Ставропольского края реализовалось 12 инвестиционных проектов санаторно-курортного и гостиничного направления. В рамках данных проектов создано около 1 тыс. койко-мест и 476 новых рабочих мест"

- Андрей Толбатов

В частности, Кисловодск и Пятигорск обзавелись двумя новыми гостиницами и бутик-отелями, в Ессентуках установили большое колесо обозрение в одном из парков. Также в Кисловодске реализовали два крупных проекта реконструкции зданий для гостиниц и отелей, добавил министр в диалоге с "Интерфаксом".

Напомним, что Ставропольский край хочет расширить географию полетов в следующем году. Потребность в этом появилась после значительного развития туристической отрасли. Всего планируют открыть 15 дополнительных маршрутов.