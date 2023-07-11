Магический Провал в Пятигорске: интересные факты, история и легенда бирюзового озера

Пятигорский Провал уже не одно столетие привлекает туристов со всей России (и не только) своими удивительными свойствами. Расскажем, какие легенды окутывают древний колодец, как до него добраться и почему там нельзя купаться.

Одна из самых популярных достопримечательностей Пятигорска – пещерное озеро Провал. Оно привлекает туристов загадочностью и уникальной целебной водой с бирюзовым отливом.

Провал в Пятигорске – что это такое?

Провал – это природный колодец на южном склоне горы Машук в Пятигорске в Ставропольском крае. Он образовался под воздействием минеральных вод. В результате разрушения известняковой породы свод пещеры не выдержал и рухнул, образовав воронку диаметром около 15 м и высотой 41 м. Так же появились грот и озеро.

Глубина озера – 11 м. Оно имеет насыщенный бирюзовый цвет и специфический запах. Это объясняется большим содержанием в воде сероводорода, из-за испарения которого на поверхности также появляются пузырьки.

© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“

История озера Провал

Впервые озеро стали исследовать в конце XVIII века. Специалисты пытались понять, каким образом образовался Провал. Кто-то считал, что причиной его возникновения стало землетрясение, обвалившее часть горы Машук, другие утверждали, что испарение водорода и подмыв грунтовых вод разрушили известняковую породу и образовали воронку.

В первой половине XIX века князь Владимир Голицын начал благоустраивать территорию Провала. Сначала над ним он организовал помост для танцев, а после устроил мост, откуда спускалась кабина с любопытными, так что они могли посмотреть, как устроена пещера изнутри.

В 1856 году на деньги московского купца к пещере был построен тоннель, а на подступе к нему оборудована дорога от Михайловской галереи, что значительно упростило доступ к уникальной пещере и увеличило число посетителей, желающих испробовать лечебные свойства достопримечательности. Чуть позже территорию пещеры огородили стеной.

© Фото: Дарья Мелехова/ "Вестник Кавказа"

В годы правления Александра II в Провале появилась икона Божьей Матери, к которой позже присоединился киот Великомученика Пантелеимона.

Ставшие визитной карточкой Провала львы поставили у входа в середине прошлого века. В 2008 году там появился памятник Остапу Бендеру из книги Ильфа и Петрова "12 стульев".

Легенда об озере Провал

До полноценного исследования Провала местные жители называли его "адской бездной" из-за сероводорода с характерным запахом тухлых яиц. Они старались лишний раз не приближаться к загадочной пещере, потому что по городу ходили слухи, что там живет некое огнедышащее чудище, похищавшее людей по ночам.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Легенда о драконе имеет корни в далеком прошлом. Когда-то недалеко от горы Машук жили старик со старухой, которая была крайне сварливой. Из-за ее сложного характера старик начал подумывать о побеге от жены, однако по счастливому стечению обстоятельств во время прогулки она свалилась в подземное озеро. Муж сначала хотел помочь бедной жене. Но услышав, что даже там она с кем-то спорит, он решил оставить ее в пещере на несколько дней, чтобы преподать урок.

Оказалось, что в пещере жил дракон, чья семья провела в Провале долгие века. С ним старуха и начала ругаться.

© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“

В это время мимо проходил горец, который услышал крики и спас замученное чудовище. Дракон пообещал спасителю исполнить любое его желание и мирно улетел, однако после начал нападать на местных жителей. Горец призвал дракона к себе и попросил его прекратить разрушать деревенские дома. Сначала чудище исполнило его желание, но после продолжило терроризировать людей.

И тогда горец придумал, как остановить дракона. Он сказал ему, что старуха выбралась из пещеры и везде его ищет. Испугавшись, чудище навсегда покинуло эти места.

На самом деле старуха осталась в Провале. Через несколько дней ее оттуда достали. Только вместо ворчливой бабки перед людьми оказалась молодая красавица. Тогда местные жители и поняли, что Провал имеет целительные свойства.

Цена билета 2024

Посетить Провал в Пятигорске можно абсолютно бесплатно. Если же очень хочется потратить деньги и приобрести что-то на память, то вокруг расположено множество сувенирных магазинчиков, где продаются вещички ручной работы, магниты, открытки и многое другое.

© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“

Где находится и как добраться до Провала в Пятигорске?

Провал находится в черте города Пятигорск. Точного адреса у него нет.

Пешком к нему можно добраться по бульвару Гагарина. Нужно просто пройти его до конца.

От железнодорожного вокзала до остановки "Провал" ходит автобус №1. Время в пути составит около 45 минут. На нем также можно доехать и до канатки, ведущей на вершину горы "Машук".

© Фото: Дарья Мелехова/ "Вестник Кавказа"

К озеру можно попасть и на личном авто, однако могут возникнуть проблемы с парковкой, поэтому рекомендуется воспользоваться либо такси, либо общественным транспортом.

Часы работы достопримечательности Провал

Озеро Провал работает с 08:00 по 20:00. Единственный нерабочий день – понедельник.

© Фото: Дарья Мелехова/ "Вестник Кавказа"

Остап Бендер и пятигорский Провал

Провал в Пятигорске оставил яркий след в искусстве: его упоминает Михаил Лермонтов в "Герое нашего времени", он показан в перестроечном фильме "Петля". Но больше всего он прославился благодаря Остапу Бендеру – герою фильма "12 стульев". Провал появляется в одноименной комедии Леонида Гайдая от 1971 года. Рядом с ним предприимчивый аферист продавал билеты туристам на вход в бесплатную пещеру и обещал, что вырученные деньги пойдут на капремонт Провала.

© Фото: кадр из фильма Леонида Гайдая "12 стульев", 1971

Памятник у Провала в Пятигорске

Запоминающаяся сцена из фильма Леонида Гайдая с продажей билетов не осталась незамеченной. На входе в пятигорский провал Остапу Бендеру поставили бронзовый памятник. Скульптор – Равиль Юсупов из Москвы.

© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“

Одной рукой Остап держится за стул, за которым приехал в Пятигорск. В другой держит пачку билетов. Эта пачка, как и нос мошенника, затерта до блеска руками туристов. Есть примета: если их потереть, можно получить дополнительную удачу в финансовых делах.

На стул рядом с Остапом Бендером разрешается присесть и сделать фотографию на память.

Интересные факты о Провале

Сцена с продажей билетов Остапом Бендером в фильме Леонида Гайдая "12 стульев" на самом деле была снята не на фоне Провала, а около грота Лермонтова.

Тоннель к озеру прокладывали 7 месяцев из-за большой прочности каменной породы.

Раньше провал имел другое название – его именовали "Голицынским" в честь князя Владимира Голицына, который благоустраивал его территорию в середине XIX века.

© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“

Вход в Провал не всегда был бесплатным: с 1928 по 1938 год администрация курорта взимала плату за посещение пещеры.

Сероводородные испарения в пещере могут быть опасными для здоровья, поэтому лучше не находиться около бирюзового озера долгое время.

У памятника Остапу Бендеру есть несколько неточностей: у него не могло быть с собой стула, так как именно на его приобретение аферист собирал деньги, а также по роману Ильфа и Петрова у него в руке должны быть билеты по 5, 10, 30 копеек, а не по 50.

Провал посещали Михаил Лермонтов, Александр Пушкин, Лев Толстой, Антон Чехов, Федор Шаляпин и многие другие.

© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“

Икона над озером в Провале

В 1856 году озеро осветил епископ Игнатий Брянчанинов. Тогда же над гладью воды повесили икону Божьей Матери. Для нее подготовили специальную нишу в скале. Чуть позже рядом появился киот великомученика и целителя Пантелеимона.

Позже икону с Богородицей сняли, и долгое время именно святой Пантелеимон был символом Провала.

© Фото: Дарья Мелехова/ "Вестник Кавказа"

В 2021 году мозаика с Божьей Матерью снова появилась над озером, а икону великомученика отправили на реставрацию. Она сильно пострадала из-за испарений сероводорода.

Почему нельзя купаться в озере Провал?

Принимать лечебные ванные в озере нельзя из-за соображений безопасности. Несмотря на то, что в пещере есть воронка, через которую выходят пары сероводорода, если долго оставаться в пещере, то можно отравиться ими. Симптомы – головокружение и тошнота.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кроме того, желающих искупаться в целебной воде очень много, а пещера небольшая. Памятник природы может быть испорчен из-за наплыва туристов, поэтому там установили решетку, которая не дает пройти прямо к воде.

Бесстыжие ванны

Итак, купаться в самой пещере нельзя, но зато можно недалеко от нее – в Бесстыжих ваннах. Они находятся напротив Провала, рядом со смотровой площадкой. Температура воды в разных чашах варьируется от 25 до 42 градусов.

© Фото: Дарья Мелехова/ "Вестник Кавказа"

Перед посещением ванн следует проконсультироваться с врачом. Высокая концентрация сероводорода может быть опасна для здоровья. Тем же, кто не имеет противопоказаний, следует находиться в источнике не более 20 минут.

Искупаться в целебной воде можно круглосуточно и бесплатно.

Стоит отметить, что, по отзывам путешественников, иногда в ваннах не бывает воды.