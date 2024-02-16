В Турции осудили Ходжалинский геноцид

Министерство иностранных дел Турции опубликовало коммюнике с осуждением Ходжалинского геноцида. Сегодня впервые в истории траурные мероприятия о ходжалинцах, погибших в ходе массовых убийств 26 февраля 1992 года, пройдут в самом Ходжалы.

МИД Турции заявил о том, что республика осуждает Ходжалинский геноцид, учиненный 26 февраля 1992 года Вооруженными силами Армении в азербайджанском городе Ходжалы против мирного населения.

«Зверства, произошедшие в тот день, оставили черный след в истории человечества. Боль 613 наших братьев, ставших шехидами, и всех азербайджанцев, раненых, пленных и пропавших без вести в тот день в Ходжалы, до сих пор в наших сердцах. Выражаем соболезнования азербайджанскому народу»

– МИД Турции

Отметим, что сегодня впервые в истории траурные мероприятия о ходжалинцах, погибших в ходе массовых убийств 26 февраля 1992 года, пройдут в самом Ходжалы.