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В Турции оценили стоимость газовых месторождений в Черном море

В Турции оценили стоимость газовых месторождений в Черном море
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Руководство Турции оценивает газовые запасы в Черном море по меньшей мере в $500 млрд. Их объем составляет более семи сотен миллиардов кубометров

Газовые запасы Турции на месторождениях в Черном море на сегодняшний день оцениваются в $500 млрд - $1 трлн. Такое заявление сегодня сделал президент страны.

Реджеп Тайип Эрдоган также отметил, что Анкара продолжит инвестировать в свое будущее.

В прошлый четверг в Турцию начал поступать первый газ с месторождения "Сакарья". На первом этапе там планируют добывать до 3,4 – 4 млрд куб метров в год. В целом черноморские газовые запасы республики составляют около 710 млрд куб метров.

Когда откроют газовый хаб в Турции?

Когда откроют газовый хаб в Турции?

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