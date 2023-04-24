В Турции оценили стоимость газовых месторождений в Черном море

Опубликовано: 16:58, 24 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Руководство Турции оценивает газовые запасы в Черном море по меньшей мере в $500 млрд. Их объем составляет более семи сотен миллиардов кубометров

Газовые запасы Турции на месторождениях в Черном море на сегодняшний день оцениваются в $500 млрд - $1 трлн. Такое заявление сегодня сделал президент страны.

Реджеп Тайип Эрдоган также отметил, что Анкара продолжит инвестировать в свое будущее.

В прошлый четверг в Турцию начал поступать первый газ с месторождения "Сакарья". На первом этапе там планируют добывать до 3,4 – 4 млрд куб метров в год. В целом черноморские газовые запасы республики составляют около 710 млрд куб метров.