В Турции оценили стоимость газовых месторождений в Черном море

Руководство Турции оценивает газовые запасы в Черном море по меньшей мере в $500 млрд. Их объем составляет более семи сотен миллиардов кубометров
Газовые запасы Турции на месторождениях в Черном море на сегодняшний день оцениваются в $500 млрд - $1 трлн. Такое заявление сегодня сделал президент страны.
Реджеп Тайип Эрдоган также отметил, что Анкара продолжит инвестировать в свое будущее.
В прошлый четверг в Турцию начал поступать первый газ с месторождения "Сакарья". На первом этапе там планируют добывать до 3,4 – 4 млрд куб метров в год. В целом черноморские газовые запасы республики составляют около 710 млрд куб метров.