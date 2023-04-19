Когда откроют газовый хаб в Турции?

В Анкаре планируют, что поставки природного газа через хаб, идея создания которого была выдвинута Владимиром Путиным, можно будет начать уже в следующем году.
Продажа и покупка газа через хаб в Турции начнутся уже в следующем году. Такие планы озвучил глава Минэнерго Турции.
"Что касается газового хаба, то мы начнем первые торги в 2024 году"
— Фатих Донмез
О газовом хабе в Турции
Напомним, в октябре российский и турецкий лидеры согласовали возможность создания газового хаба, было дано распоряжение тщательно проработать этот вопрос. Предполагалось, что с помощью новой инфраструктуры можно было вести поставки газа, предназначавшегося обоих "Северных потоков", ныне поврежденных взрывом.
Как уточняли в правительстве РФ, через хаб сможет проходить и газ из других стран, в том числе азербайджанский.