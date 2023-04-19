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Когда откроют газовый хаб в Турции?

Когда откроют газовый хаб в Турции?
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Анкаре планируют, что поставки природного газа через хаб, идея создания которого была выдвинута Владимиром Путиным, можно будет начать уже в следующем году.

Продажа и покупка газа через хаб в Турции начнутся уже в следующем году. Такие планы озвучил глава Минэнерго Турции.

"Что касается газового хаба, то мы начнем первые торги в 2024 году"

— Фатих Донмез

О газовом хабе в Турции

Напомним, в октябре российский и турецкий лидеры согласовали возможность создания газового хаба, было дано распоряжение тщательно проработать этот вопрос. Предполагалось, что с помощью новой инфраструктуры можно было вести поставки газа, предназначавшегося обоих "Северных потоков", ныне поврежденных взрывом.

Как уточняли в правительстве РФ, через хаб сможет проходить и газ из других стран, в том числе азербайджанский.

Турция будет продавать через газовый хаб до 40% газа в Европу

Турция будет продавать через газовый хаб до 40% газа в Европу

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