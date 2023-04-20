Турция сегодня получит первый газ с месторождения Сакарья

Черноморский газ сегодня начнет закачиваться в распределительную систему Турции.
Поставки с месторождения "Сакарья", открытого в 2020 году, стартуют вечером в 20.23 по местному времени (совпадает с мск). Это время выбрано неслучайно - оно символизирует текущий год, в котором Турецкая Республика празднует столетие со дня основания.
Газ сначала пойдет на объект госнефтекомпании Filyos, где его будут перерабатывать по стандартам BOTAŞ. Затем он отправится на главную газоизмерительную станцию компании и потом уже - в газораспределительную сеть страны.
Ранее сообщалось, что жители Турции смогут воспользоваться черноморским газом в первые две недели мая.
О месторождении Сакарья
Месторождения на черноморском шельфе содержат около 540 млрд кубометров газа. Большая часть из этого объема - свыше 400 млрд - приходится именно на "Сакарья", которое было названо при открытии крупнейшим в стране.
Сначала на нем будут добывать 10 млн кубометров ежесуточно, соответственно, за год месторождение даст 3,4-4 млрд кубометров. В течение пяти лет показатели должны увеличиться в четыре раза.