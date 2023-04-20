Турция сегодня получит первый газ с месторождения Сакарья

Опубликовано: 10:00, 20 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Газ с месторождения "Сакарья" сегодня впервые попадет в газораспределительную систему Турции. Мероприятие запланировано на 20.23 мск.

Черноморский газ сегодня начнет закачиваться в распределительную систему Турции.

Поставки с месторождения "Сакарья", открытого в 2020 году, стартуют вечером в 20.23 по местному времени (совпадает с мск). Это время выбрано неслучайно - оно символизирует текущий год, в котором Турецкая Республика празднует столетие со дня основания.

Газ сначала пойдет на объект госнефтекомпании Filyos, где его будут перерабатывать по стандартам BOTAŞ. Затем он отправится на главную газоизмерительную станцию компании и потом уже - в газораспределительную сеть страны.

Ранее сообщалось, что жители Турции смогут воспользоваться черноморским газом в первые две недели мая.

О месторождении Сакарья

Месторождения на черноморском шельфе содержат около 540 млрд кубометров газа. Большая часть из этого объема - свыше 400 млрд - приходится именно на "Сакарья", которое было названо при открытии крупнейшим в стране.

Сначала на нем будут добывать 10 млн кубометров ежесуточно, соответственно, за год месторождение даст 3,4-4 млрд кубометров. В течение пяти лет показатели должны увеличиться в четыре раза.