В Турции назвали цель международных сил стабилизации в Газе

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Минобороны Турции обозначили главную миссию международного контингента стабилизации в Газе, а также призвали США способствовать гуманитарной поддержке палестинцев.

Анкара ожидает, что международная коалиция по Газе, которую планируется создать при участии ООН, сможет поддерживать прекращение огня, заявил глава пресс-службы оборонного ведомства Турции Зеки Актюрк.  

По словам Актюрка, Анкара настроена поддержать любые шаги в сторону мирного урегулирования в секторе Газа. 

"Мы продолжаем вносить принципиальный и конструктивный вклад в международные инициативы, которые обеспечат установление постоянного прекращения огня в секторе Газа и восстановление сектора Газа"

– Зеки Актюрк 

По словам Актюрка, Гражданско-военный координационный центр (ГВКЦ), который был открыт США, должен содействовать гуманитарным поставкам в сектор Газа.

