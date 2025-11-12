В Турции назвали цель международных сил стабилизации в Газе

В Минобороны Турции обозначили главную миссию международного контингента стабилизации в Газе, а также призвали США способствовать гуманитарной поддержке палестинцев.
Анкара ожидает, что международная коалиция по Газе, которую планируется создать при участии ООН, сможет поддерживать прекращение огня, заявил глава пресс-службы оборонного ведомства Турции Зеки Актюрк.
По словам Актюрка, Анкара настроена поддержать любые шаги в сторону мирного урегулирования в секторе Газа.
"Мы продолжаем вносить принципиальный и конструктивный вклад в международные инициативы, которые обеспечат установление постоянного прекращения огня в секторе Газа и восстановление сектора Газа"
– Зеки Актюрк
По словам Актюрка, Гражданско-военный координационный центр (ГВКЦ), который был открыт США, должен содействовать гуманитарным поставкам в сектор Газа.