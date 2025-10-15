Вестник Кавказа

В Тегеране провели переговоры Лаврентьев и Лариджани

Рукопожатие
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Спецпредставитель президента РФ прибыл в Иран накануне. В ходе поездки он встретился с главой МИД и секретарем Совбеза Исламской Республики.

В Тегеране 21 октября состоялась встреча спецпредставителя президента России по Сирии Александра Лаврентьева и секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Об этом пишут иранские средства массовой информации.

Центральными темами обсуждения стали региональное сотрудничество и последние события в Сирии.

Лаврентьев прибыл с визитом в Иран накануне. В ходе поездки он также уже встретился с главой МИД Исламской Республики Аббасом Аракчи.

Напомним, на прошлой неделе в Москве побывал gрезидент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1245 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.