В Тбилиси собираются построить новый аэропорт

Опубликовано: 16:58, 5 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В столице Грузии может появиться еще один аэропорт. Его собираются возвести на месте бывшей воздушной гавани "Вазиани"

На окраине Тбилиси намерены построить новый аэропорт международного класса. Об этом сообщил 5 июня глава правительства Грузии.

По словам Ираклия Гарибашвили, новая воздушная гавань появится в Вазиани примерно в 17 км от действуюшего аэропорта.

Премьер-министр подчеркнул, что новый аэропорт позволит грузинской столице превратиться в новый региональный авиационный хаб.

"Речь идет о строительстве нового аэропорта международного класса, который может стать хабом. Это должен быть транзитно-логистический аэропорт"

– сказал премьер.