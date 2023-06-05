В Тбилиси собираются построить новый аэропорт

В столице Грузии может появиться еще один аэропорт. Его собираются возвести на месте бывшей воздушной гавани "Вазиани"
На окраине Тбилиси намерены построить новый аэропорт международного класса. Об этом сообщил 5 июня глава правительства Грузии.
По словам Ираклия Гарибашвили, новая воздушная гавань появится в Вазиани примерно в 17 км от действуюшего аэропорта.
Премьер-министр подчеркнул, что новый аэропорт позволит грузинской столице превратиться в новый региональный авиационный хаб.
"Речь идет о строительстве нового аэропорта международного класса, который может стать хабом. Это должен быть транзитно-логистический аэропорт"
– сказал премьер.