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Грузия удвоила доход от туризма

Пеканя в Тбилиси
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Более чем в два раза выросли доходы Грузии от туризма в первом квартале 2023 года.

В первом квартале текущего года средства, поступившие в бюджет Грузии продемонстрировали более чем двукратный рост, составив $795,4 млн. Это на 102% больше аналогичных показателей за 2022 год.

"В первом квартале текущего года доходы, полученные от туризма, значительно выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - на 102% и составили $795,4 млн"

– отчет правительства Грузии за 2022 год

В правительстве отметили, что показатели отчетного периода на 37,5% превысили допандемийные показатели.

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