В Грузии будут контролировать агротуризм и винные туры

Агро- и винный туризм в Грузии будет контролироваться правительством страны. Сейчас разрабатывается новый закон о туризме.
Правительство Грузии будет контролировать агро- и винный туризм в Грузии. Данные изменения предусмотрены новым законом о туризме.
Так, в соответствии с законом Кабмин должен до 1 июня 2024 года разработать правила предоставления субъектам права заниматься подобной деятельностью, а также специальные процедуры для получения подобного права.
Помимо этого, нововведения предполагают обязательную регистрацию всех, кто занимается туристической деятельности в Грузии. Для неплательщиков вводятся штраф.