В Грузии будут контролировать агротуризм и винные туры

Опубликовано: 14:51, 4 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Агро- и винный туризм в Грузии будет контролироваться правительством страны. Сейчас разрабатывается новый закон о туризме.

Правительство Грузии будет контролировать агро- и винный туризм в Грузии. Данные изменения предусмотрены новым законом о туризме.

Так, в соответствии с законом Кабмин должен до 1 июня 2024 года разработать правила предоставления субъектам права заниматься подобной деятельностью, а также специальные процедуры для получения подобного права.

Помимо этого, нововведения предполагают обязательную регистрацию всех, кто занимается туристической деятельности в Грузии. Для неплательщиков вводятся штраф.