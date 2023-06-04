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В Грузии будут контролировать агротуризм и винные туры

В Грузии будут контролировать агротуризм и винные туры
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Агро- и винный туризм в Грузии будет контролироваться правительством страны. Сейчас разрабатывается новый закон о туризме. 

Правительство Грузии будет контролировать агро- и винный туризм в Грузии. Данные изменения предусмотрены новым законом о туризме. 

Так, в соответствии с законом Кабмин должен до 1 июня 2024 года разработать правила предоставления субъектам права заниматься подобной деятельностью, а также специальные процедуры для получения подобного права. 

Помимо этого, нововведения предполагают обязательную регистрацию всех, кто занимается туристической деятельности в Грузии. Для неплательщиков вводятся штраф. 

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