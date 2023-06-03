Летний туристический сезон открылся в Грузии

Опубликовано: 14:03, 3 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Курортная Аджария открыла сегодня летний сезон. На пляжах дежурят спасатели, они обеспечивают безопасный отдых туристов. Всего летом регион намерен принять более 4 млн отдыхающих.

Главный курортный регион Грузии - Аджария открыл сегодня летний туристический сезон.

"В Батуми и в целом в Аджарской автономной республике официально открывается морской туристический сезон. Для нас в особенности важно провести сезон безопасно и успешно, и в этой общей цели велика роль МВД и всех других ведомств"

– глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе

Спасатели на пляжах готовы к работе, они сделают все, что пляжный сезон проходил безопасно и благополучно.

Этим летом Аджария рассчитывает на рекордный - свыше 4 млн человек - турпоток.

Фестиваль по случаю открытия летнего сезона будет идти в Батуми все выходные.