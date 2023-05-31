Аджария откроет летний сезон 3 июня

Опубликовано: 2:25, 31 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В ближайшие выходные в грузинской Аджарии стартует летний сезон. Жителей и гостей региона ждет двухдневный фестиваль. В программе музыка, воздушные змеи, авиашоу, конкурсы.

Аджария готова открыть летний сезон. Праздничный фестиваль по случаю начала сезона проведут 3-4 июня, его девизом станет "Лето начинается здесь".

Фестиваль состоится в Батуми, возле Башни азбуки. Состоится шоу воздушных змеев, авиашоу, конкурсы и спортивные мероприятия для взрослых и детей. Во второй половине дня к празднику присоединятся артисты - после 16:00 выступят "Салио", Нуца Бузаладзе, "Аники, "Ара", "Монстер-лобстер", LOUDSPEAKERS и другие.

Лето 2023 в Аджарии

Этим летом для туристов подготовили новые развлечения: в Батумском ботаническом саду протянули зиплайн, открылись каньоны в Капниставе и Учхо, проложена горная трасса для велосипедистов в Кеда-Шуахеви, в Джвариминдори, Чирухе и Капнистави появилась инфраструктура для пикников и кэмпинга, в Аджарии стало на 25 больше маркированных маршрутов для туристических походов.