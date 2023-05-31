Аджария откроет летний сезон 3 июня

Аджария готова открыть летний сезон. Праздничный фестиваль по случаю начала сезона проведут 3-4 июня, его девизом станет "Лето начинается здесь".
Фестиваль состоится в Батуми, возле Башни азбуки. Состоится шоу воздушных змеев, авиашоу, конкурсы и спортивные мероприятия для взрослых и детей. Во второй половине дня к празднику присоединятся артисты - после 16:00 выступят "Салио", Нуца Бузаладзе, "Аники, "Ара", "Монстер-лобстер", LOUDSPEAKERS и другие.
Лето 2023 в Аджарии
Этим летом для туристов подготовили новые развлечения: в Батумском ботаническом саду протянули зиплайн, открылись каньоны в Капниставе и Учхо, проложена горная трасса для велосипедистов в Кеда-Шуахеви, в Джвариминдори, Чирухе и Капнистави появилась инфраструктура для пикников и кэмпинга, в Аджарии стало на 25 больше маркированных маршрутов для туристических походов.