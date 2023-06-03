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Новые рейсы из Москвы и Сочи в Грузию появятся с 15 июня

Новые рейсы из Москвы и Сочи в Грузию появятся с 15 июня
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В середине июня совершать прямые рейсы в Грузию начнет еще одна российская компания. Запланированы полеты между Сочи и Тбилиси, а также между Москвой и Кутаиси.

Российский перевозчик Red Wings назвал даты запуска прямых рейсов из городов России в Грузию.

Начать перевозку пассажиров между двумя странами компания планировала в первых числах июня, однако согласно информации из расписания аэропортов, первый грузинский рейс состоится 15 июня. Самолет из Сочи в Тбилиси проведет в пути менее часа. Рейсы будут выполняться два раза в неделю - по понедельникам и четвергам.

С 16 июня Red Wings включит в расписание самолеты из Москвы в Кутаиси. На данном маршруте планируется возить туристов трижды в неделю - по понедельникам, средам и пятницам.

Билеты на новые прямые рейсы в Грузию пока не поступили в продажу.

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