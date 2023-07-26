В Тбилиси снова открылся мост Мира

Мост Мира в Грузии прошел восстановительные работы. Теперь популярная достопримечательность снова открыта для туристов.
В центре Тбилиси возобновил работу знаменитый мост Мира - достопримечательность прошла ремонт.
Пешеходный мост был закрыт почти три недели.
"Сегодня мост Мира во всех отношениях безопасен, а работы завершены. Единственное, что осталось и будет сделано в ближайшие месяцы – это монтаж нового освещения на мосту"
– мэр города Каха Каладзе
Уникальный мост появился в грузинской столице в 2010 году, проект разработал итальянский архитектор. Стеклянное строение пересекает реку Кура и является одной из главных точек притяжения туристов в Тбилиси.