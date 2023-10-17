В столичном регионе сегодня похолодает

Опубликовано: 6:58, 17 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Москве и Московской области сегодня опять будет сыро, а температура воздуха днем не превысит 8 градусов тепла. Уже завтра в регионе ожидаются ночные заморозки.

В Москве и области сегодня будет облачно с прояснениями, а, небольшие осадки и до 8 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

"Облачно с прояснениями. Небольшие осадки. Температура воздуха в Москве составит от 5 до 7 градусов тепла, по области от плюс 3 до плюс 8 градусов. Ветер северо-западный, западный, 6–11 м/c, местами порывы до 17 м/с"

- гидрометцентр России

Атмосферное давление будет пониженным и составит 738 мм ртутного столба. А уже предстоящей ночью температура воздуха в регионе опустится до ноля градусов, возможные утренние заморозки, предупреждают синоптики.