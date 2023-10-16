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Шквалистый ветер и грозы придут на Кубань

Шквалистый ветер и грозы придут на Кубань
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В ближайшие сутки на Кубань обрушится непогода. В связи с этим спасатели МЧС РФ просят гостей и жителей региона быть осторожными и бдительными.  

Синоптики предупредили гостей и жителей о приближении к региону непогоды. Так, согласно прогнозам, в регионе поднимется ветер силой до 23 м/с. Также начнутся грозы и ливни.

«В период с 15 до 17 часов и до конца суток 16 октября, а также ночью, утром и в первую половину 17 октября местами в крае ожидается сильный дождь и ливень в сочетании с грозой и сильным ветром до 23 м/с»

– пресс-служба ГУ МЧС России по региону в понедельник

Уточняется, что специалисты экстренного ведомства, в связи с прогнозом, приняли решение объявить в регионе штормовое предупреждение.

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