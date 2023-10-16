Шквалистый ветер и грозы придут на Кубань

Опубликовано: 12:01, 16 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В ближайшие сутки на Кубань обрушится непогода. В связи с этим спасатели МЧС РФ просят гостей и жителей региона быть осторожными и бдительными.

Синоптики предупредили гостей и жителей о приближении к региону непогоды. Так, согласно прогнозам, в регионе поднимется ветер силой до 23 м/с. Также начнутся грозы и ливни.

«В период с 15 до 17 часов и до конца суток 16 октября, а также ночью, утром и в первую половину 17 октября местами в крае ожидается сильный дождь и ливень в сочетании с грозой и сильным ветром до 23 м/с»

– пресс-служба ГУ МЧС России по региону в понедельник

Уточняется, что специалисты экстренного ведомства, в связи с прогнозом, приняли решение объявить в регионе штормовое предупреждение.