В столичном регионе сегодня будет комфортно

Опубликовано: 10:52, 15 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня в столичном регионе установится комфортная погода – будет пасмурно, но тепло – воздух прогреется до 12 градусов тепла, осадков не ожидается.

Сегодня в Москве и Подмосковье будет облачно, без осадков и достаточно комфортно, сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха в Москве составит от 7 до 9 градусов тепла, по области - от 7 до 12 градусов со знаком плюс. Ветер будет дуть северо-восточный, его скорость составит 6-11 м/c.

Атмосферное давление останется повышенным – оно составит 760 мм ртутного столба.

Однако настоящее тепло не за горами – уже в середине следующей недели в Центральной России потеплеет до 18 градусов, в регион придет солнечная, комфортная погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

Уже в понедельник ночные температуры уйдут в плюс, а днем будет 13-15 градусов тепла. С каждым днем температура воздуха будет повышаться и уже в четверг будет в районе 18 градусов тепла. В эти дни вероятность выпадения осадков небольшая, лишь во второй половине недели возможны небольшие кратковременные дожди.