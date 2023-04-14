Опубликовано: 11:30, 14 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В ближайшие дни в Краснодарском крае в связи с неблагоприятными погодными условиями объявлено штормовое предупреждение. Возможны заморозки.

Главное управление МЧС РФ по Краснодарскому краю предупреждает о том, что в регионе объявлено штормовое предупреждение. Исключение составляют побережья Черного и Азовского морей 15, 16 и 17 апреля.

"Штормовое предупреждение по заморозкам. Ночью и утром 15.04, 16.04 и 17.04.2023 местами в крае (исключая Черноморское и Азовское побережья) ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы"

– сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Синоптики отмечают, что температура может опускаться до минусовых температур, достигая категории опасного явления.