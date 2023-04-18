В столичном регионе пройдет небольшой дождь

Опубликовано: 6:26, 18 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня жителей столичного региона ждет продолжение весны – будет тепло, хотя и пасмурно с прояснениями, воздух прогреется до 18 градусов тепла, а кое-где пройдет небольшой весенний дождь.

В Москве и области сегодня продолжится победное шествие весны – погода снова будет не апрельской, а скорее майской, температура воздуха будет колебаться в районе 18 градусов тепла, будет облачно с прояснениями, а по области местами даже пройдет небольшой весенний дождь, сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха в Москве составит от 15 до 17 градусов тепла, по области - от 13 до 18 со знаком плюс. Ветер северо-восточный, его скорость - 3-8 м/c, - говорится в сообщении.

Далее до конца недели дождей синоптики не обещают. Атмосферное давление будет повышенным и составит 756 мм ртутного столба.