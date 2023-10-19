В столичном регионе ожидают дождь со снегом

Опубликовано: 6:30, 19 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Синоптики сегодня прогнозируют резкое похолодание в столичном регионе – оно будет сопровождаться ухудшением погоды, будет дождливо, а местами пойдет мокрый снег.

Сегодня в Москве и Московской области будет холодно, пасмурно и дождливо – воздух прогреется лишь до 6 градусов тепла, а вперемешку с дождем ожидается мокрый снег, сообщает Гидрометцентр России.

"Облачно. Осадки (дождь, мокрый снег). Температура воздуха в Москве составит от 4 до 6 градусов тепла, по области от плюс 1 до плюс 6 градусов. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 5–10 м/c"

- Гидрометцентр России

Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столб, а к ночи ожидается похолодание до 0 градусов, прогнозируют синоптики.