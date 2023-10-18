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Плюс 30 - в Краснодарский край вернется жара

Плюс 30 - в Краснодарский край вернется жара
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Выходные на Кубани будут летними, африканская жара прогреет воздух до 30 градусов.

Жаркий воздух из Африки подарит жителям и гостям Краснодарского края несколько дней лета в конце октября.

«Ждем вынос тепла прямиком из Африки. Если в пятницу температура воздуха составит от +17 до +22 градусов, то уже в субботу - до +28. В воскресенье может подрасти еще на градус»

– гидрометцентр края

Осадков не ожидается, дни будут солнечными, ветер - умеренный. Очень тепло будет и по ночам - до плюс 15, обещают синоптики.

Как долго внезапная жара простоит на Кубани сегодня сложно спрогнозировать.

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