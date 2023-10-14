Море в Геленджике сохраняет 20-градусное тепло

Похолодание минувшей недели остудило Черное море в Краснодарском крае. Самая теплая вода на сегодня в Геленджике.
Несмотря на то, что купальный сезон на курортах Краснодарского края официально завершен, желающие еще могут окунуться в волны на пляжах Геленджика.
Прохладная, но не ледяная морская вода сегодня на следующих курортах: Геленджик - плюс 20, Сочи, Туапсе, Анапа, Новороссийск- плюс 19.
Напомним, комфортной для купания считает вода, прогретая до плюс 22 и выше.
Погода в эти выходные на Кубани почти летняя, в разгар дня столбики термометров показывают около 25 градусов.