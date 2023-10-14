Море в Геленджике сохраняет 20-градусное тепло

Опубликовано: 12:41, 14 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Похолодание минувшей недели остудило Черное море в Краснодарском крае. Самая теплая вода на сегодня в Геленджике.

Несмотря на то, что купальный сезон на курортах Краснодарского края официально завершен, желающие еще могут окунуться в волны на пляжах Геленджика.

Прохладная, но не ледяная морская вода сегодня на следующих курортах: Геленджик - плюс 20, Сочи, Туапсе, Анапа, Новороссийск- плюс 19.

Напомним, комфортной для купания считает вода, прогретая до плюс 22 и выше.

Погода в эти выходные на Кубани почти летняя, в разгар дня столбики термометров показывают около 25 градусов.