Где в октябре можно купаться в Черном море в России?

Черное море в районе курортов Краснодарского края остывает, сегодня искупаться можно только в Туапсе или Сочи.
Метеорологи сообщают, что на 4 октября самое теплое море на пляжах Туапсе - плюс 23, и Сочи - плюс 22. В остальных городах пляжный сезон закрывается, туристы в основном гуляют по берегу, вода перестала быть комфортной для купания. Также обстоит ситуация и на азовских курортах - море остыло.
Бархатным считается период, когда температура воздуха и воды близки по значениям и превышают 20 градусов. Комфортно купаться в море, прогретом до плюс 22 и выше.
«Температура воды до середины октября будет выше 20-22 градусов уверенно, а вот температура воздуха будет меняться, но в целом тоже будет преимущественно около 20 градусов. Бархатный сезон до середины месяца продолжается»
– научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд
Отметим, что в ближайшие дни в Сочи и других курортах региона прогнозируется плюс 20-23, затем пойдут дожди и после выходных похолодает.