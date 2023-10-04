Где в октябре можно купаться в Черном море в России?

Опубликовано: 15:05, 4 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Бархатный сезон в Краснодарском крае подходит к концу, однако купаться еще можно. Самая теплая вода сохраняется в Туапсе и Сочи.

Черное море в районе курортов Краснодарского края остывает, сегодня искупаться можно только в Туапсе или Сочи.

Метеорологи сообщают, что на 4 октября самое теплое море на пляжах Туапсе - плюс 23, и Сочи - плюс 22. В остальных городах пляжный сезон закрывается, туристы в основном гуляют по берегу, вода перестала быть комфортной для купания. Также обстоит ситуация и на азовских курортах - море остыло.

Бархатным считается период, когда температура воздуха и воды близки по значениям и превышают 20 градусов. Комфортно купаться в море, прогретом до плюс 22 и выше.

«Температура воды до середины октября будет выше 20-22 градусов уверенно, а вот температура воздуха будет меняться, но в целом тоже будет преимущественно около 20 градусов. Бархатный сезон до середины месяца продолжается»

– научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд

Отметим, что в ближайшие дни в Сочи и других курортах региона прогнозируется плюс 20-23, затем пойдут дожди и после выходных похолодает.