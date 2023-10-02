Отдых в Сочи в октябре стал дешевле

Опубликовано: 23:58, 2 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Сочи схлынул поток туристов, подешевел и отдых в городе-курорте, рассказали в Ассоциации туроператоров России – сейчас, в бархатный сезон, там можно вполне комфортно отдохнуть неделю вдвоем за 13 тысяч рублей.

Цены на отдых в курортном Сочи сейчас вполне лояльные – они упали на 20-40 % чем в высокий сезон, а хорошая погода спровоцировала рост спроса на осенние туры, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Сейчас отдыхать на курорте выгодно настолько, что цены на размещение в хорошем смысле слова "обгоняют" стоимость авиаперелета из Москвы – так, бюджетный отель в Адлере без питания и перелета может обойтись путешественникам в 13 тыс на двоих, передает "АиФ-Юг".

А вот перелет пока "кусается" - из Москвы слетать в Сочи и обратно обойдется в 22 тыс рублей на двоих, а если остановиться в хорошем отеле, то готовьте на двоих 65-67 тыс рублей, но – уже с завтраком.

Недорог сейчас и горный кластер Сочи – так, неделя на двоих с завтраком без авиаперелета в отеле 3* обойдется в 45-60 тыс рублей, в 4* - до 50-85 тыс, а в 5* – от 60 тыс рублей, говорится в сообщении.