В столичном регионе обещают дожди и грозы

Опубликовано: 10:10, 27 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня в столичном регионе немного похолодает, будет облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

Жителей и гостей столичного региона сегодня ждет небольшое похолодание – температура воздуха снизится до 24 градусов тепла. Будет облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, а местами – гроза, сообщает Гидрометцентр России.

"Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Местами гроза. Температура воздуха в Москве составит от 20 до 22 градусов тепла, по области - от плюс 19 до плюс 24 градусов. Ветер северо-западный, 6-11 м/c, при грозе порывы до 15 м/c", - говорится в сообщении.

Атмосферное давление незначительно снизится и составит 749 мм ртутного столба.