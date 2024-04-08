В Ставрополе пройдет выставка оружия

Ритуальное, декоративное, дуэльное оружие будет представлено на выставке в Ставропольском музее. Выставка начнет работу 17 мая.

В Ставропольском крае всегда было много интересных мест, связанных с историей и культурой. И вот теперь откроется еще одна уникальная возможность окунуться в прошлое - в Ставропольском музее имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве гостям и жителям региона представят коллекцию оружия. Это событие обещает быть по-настоящему захватывающим для всех любителей истории, военного дела и просто тех, кто ценит красоту и мастерство.

«Впервые за 30 лет будет представлено оружие из губернского музея Северного Кавказа, Георгиевского артиллерийского склада, музея 83-го пехотного Самурского полка, Северо-Кавказского краевого музея горских народов имени большевика Муссы Кундухова»

– пресс-служба музея

Знакомство с коллекцией

Коллекция оружия, которую представят в музее, включает в себя предметы различных эпох и культур. Здесь можно будет увидеть древние мечи, самурайские катаны, средневековые доспехи, а также редкие образцы стрелкового и артиллерийского вооружения. Каждый экспонат не только является свидетельством своего времени, но и обладает уникальной историей, способной увлечь посетителя и погрузить его в атмосферу тех времен.

Представление коллекции оружия в Ставропольском музее – это уникальная возможность окунуться в историю, увидеть редкие экспонаты и оценить мастерство древних ремесленников.